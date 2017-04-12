Херсонців запрошують до участі у поетичному вернісажі «Троянди й виноград»
11 квітня в агенції УНІАН відбулась презентація Всеукраїнського поетичного вернісажу «Троянди й виноград» імені Максима Рильського. До участі запрошуються поети-аматори з усіх куточків країни.
Про це повідомляється на сайті Херсонської міськради.
Поетичний аматорський марафон триватиме майже півроку – по вересень включно. Після чого журі (у складі якого Борис Олійник, Іван Драч, Микола Луків, Петро Засенко, Володимир Бутко, Станіслав Шевченко, Вікторія Колесник і Максим Рильський) визначать до 12 лауреатів конкурсу, яких запросять до Києва на літературно-мистецький вечір урочистої церемонії вшанування, на якому гості читатимуть свої вірші, отримають дипломи та почесні відзнаки – кришталеві троянди.
Це вже четвертий подібний конкурс імені Максима Рильського для поетів-аматорів країни. Перші три відбувалися в 2006, 2008 та в 2012 роках. Як і в попередні роки, організаторами Вернісажу-2017 виступили родинний фонд Максима Рильського, Український фонд культури та Київський літературно-меморіальний музей М.Т. Рильського за підтримки корпорації «Еталон».
За Положенням конкурсу, передбачено чотири номінації: патріотична лірика, філософська лірика, інтимна лірика, пейзажна лірика. Від кожного учасника організатори чекають один або кілька віршів (бажано, один з них – сонет) у друкованому вигляді загальним обсягом до 150 рядків. Усі твори необхідно надсилати на адресу музею М. Рильського ( 03039, Київ-39, вул. Максима Рильського,7) з поміткою «Поетичний вернісаж». Кінцевий термін надсилання робі - 25 вересня (за поштовим штемпелем). Учасники конкурсу мають визначити та назвати номінацію свого твору, а також надати основні дані про себе – ПІБ, повна адреса-, контакт. тел., вік, освіта, місце роботи, посада.
Надіслані твори не рецензуються та не повертаються.
Троє представників Херсонщини – Василь Піддубняк, Анатолій Марущак та Людмила Степаненко - були лауреатами попередніх конкурсів.
Про це повідомляється на сайті Херсонської міськради.
Поетичний аматорський марафон триватиме майже півроку – по вересень включно. Після чого журі (у складі якого Борис Олійник, Іван Драч, Микола Луків, Петро Засенко, Володимир Бутко, Станіслав Шевченко, Вікторія Колесник і Максим Рильський) визначать до 12 лауреатів конкурсу, яких запросять до Києва на літературно-мистецький вечір урочистої церемонії вшанування, на якому гості читатимуть свої вірші, отримають дипломи та почесні відзнаки – кришталеві троянди.
Це вже четвертий подібний конкурс імені Максима Рильського для поетів-аматорів країни. Перші три відбувалися в 2006, 2008 та в 2012 роках. Як і в попередні роки, організаторами Вернісажу-2017 виступили родинний фонд Максима Рильського, Український фонд культури та Київський літературно-меморіальний музей М.Т. Рильського за підтримки корпорації «Еталон».
За Положенням конкурсу, передбачено чотири номінації: патріотична лірика, філософська лірика, інтимна лірика, пейзажна лірика. Від кожного учасника організатори чекають один або кілька віршів (бажано, один з них – сонет) у друкованому вигляді загальним обсягом до 150 рядків. Усі твори необхідно надсилати на адресу музею М. Рильського ( 03039, Київ-39, вул. Максима Рильського,7) з поміткою «Поетичний вернісаж». Кінцевий термін надсилання робі - 25 вересня (за поштовим штемпелем). Учасники конкурсу мають визначити та назвати номінацію свого твору, а також надати основні дані про себе – ПІБ, повна адреса-, контакт. тел., вік, освіта, місце роботи, посада.
Надіслані твори не рецензуються та не повертаються.
Троє представників Херсонщини – Василь Піддубняк, Анатолій Марущак та Людмила Степаненко - були лауреатами попередніх конкурсів.