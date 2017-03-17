О популизме столетней давности: что обещали большевики в марте 1917 года?

Сто лет назад в Петрограде, тогдашней столице Российской империи, вышел первый номер газеты "Правда" - печатного органа Центрального Комитета Российской социал-демократической рабочей партии. Единой тогда еще социал-демократической партийной организации.

В первом номере был размещен Манифест социал-демократа и партийная программа.

Газета "Правда" была убеждена: "всякий социал-демократ... раньше всего должен знать свою партийную программу". И, действительно, важно - знать программу своей партии.





Какая же она, эта программа? Мы ее публикуем чуть ниже. Но прежде - несколько замечаний, на которые хотелось бы обратить Ваше внимание.

Большинство пунктов уже превратились в рутину обычных нормативных документов среднестатистического демократического государства.

Во-первых, всеобщее, равное и прямое избирательное право для всех граждан от двадцати лет вне зависимости от пола, тайное голосование, широкое местное самоуправление.

Во-вторых, неограниченная свобода совести, слова, печати, собраний.

В-третьих, равноправие.

Четвертое и пятое: развитие родного языка и право наций на самоопределение.





"Такая корова и мне самому нужна" - так сказал в старом мультике мужик, старую и облезлую корову которого продавал ушлый гражданин, расхваливая ее мнимые достоинства перед ротозеями-покупателями. Помните, что сделал этот мужик? Он просто забрал эту старую облезлую. корову... себе.

И мы помним, что первым делом, что сделали большевики, которые пришли к власти. Они первым делом запретили нелояльные газеты. Потом разогнали Учредительное собрание, которое выбирали перед этим всем российским республиканским миром прямым, тайным и всеобщим голосованием.

Потом не признали самоопределение наций бывшей Российской империи. Какие нации смогли, те - отбились. Но таких оказалась только одна финская нация... Да и та была вынуждена частично отдать свою самостоятельность.

Потом большевики ввели ограничения избирательных прав. Это когда значительную часть населения сначала лишили права участвовать в выборах, а потом обложили налогами, запретили учиться в высших учебных заведениях.

Запретили собрания, стачки, местное самоуправление. И только разрешили развивать родной язык. Но, недолго...





Спустя сто лет остается открытым вопрос: как вовремя увидеть старую облезлую корову, которую нам пытаются втюхать ушлые политики-популисты? И гнать этих "продавцов" грязными тряпками? Я этого не знаю.





Да, мне могут возразить, что ведь это программа не большевиков, ведь они тогда были еще вместе с другими социал-демократами. Отделяться они стали чуть позже. И еще их вождь Ульянов-Ленин не вернулся из эмиграции в опломбированном вагоне и не провозгласил свои апрельские тезисы.





Что должен знать социал-демократ





Всякий социал-демократ, всякий сознательный рабочий прежде всего, раньше всего должен знать свою партий­ную программу.





Товарищи, знакомьтесь с программой своей партии, руководствуйтесь ею в ваших выступлениях.





Центральный Комитет Российской Социал-Демократи­ческой Рабочей Партии на этих днях печатает для самого широкого распространения по всей России сотни тысяч экземпляров партийной программы.





Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия ставит своей ближайшей политической задачей полное низвержение монархизма и замену его Демократической Республикой, конституция которой обеспечивала бы:





1. Самодержавие народа, т.-е. сосредоточение всей верховной государственной власти в руках законодатель­ного собрания, составленного из представителей народа и образующего одну палату.





2. Всеобщее, равное и прямое избирательное право при выборах всех как в законодательное собрание, так и во все местные органы самоуправления для граждан и гражданок, достигших двадцати лет; тайное голосова­ние при выборах; право каждого избирателя быть из­бранным во все представительные учреждения; двухго­дичные парламенты; жалование народным представителям.





3. Широкое местное самоуправление, областное само­управление для тех местностей, которые отличаются осо­быми бытовыми условиями и составом населения.





4. Неприкосновенность личности и жилища.





5. Неограниченную свободу совести, слова, печати, собраний, стачек и союзов.





6. Свободу передвижения и промыслов.





7. Уничтожение сословий и полную равноправность всех граждан, независимо от пола, религии, расы и на­циональности.





8. Право населения получать образование на родном языке, обеспечиваемое созданием на счет государства и органов самоуправления необходимых для этого школ; право каждого гражданина объясняться на родном языке на собраниях; введение родного языка наравне с госу­дарственным во всех местных, общественных и государ­ственных учреждениях.





9. Право на самоопределение за всеми нациями, входящими в состав государства.













Да. Тогда многого еще не произошло.У нас ведь тоже еще многое не произошло. Вот как сделать так, чтобы возможные наихудшие варианты и не произошли? А то ведь заслушаемся сладкоголосых популистов и снова, как сто лет назад, попадем в эти сети.Думаем об этом и читаем партийную программу будущих коммунистов: