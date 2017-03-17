О популизме столетней давности: что обещали большевики в марте 1917 года?
Сто лет назад в Петрограде, тогдашней столице Российской империи, вышел первый номер газеты "Правда" - печатного органа Центрального Комитета Российской социал-демократической рабочей партии. Единой тогда еще социал-демократической партийной организации.
В первом номере был размещен Манифест социал-демократа и партийная программа.
Газета "Правда" была убеждена: "всякий социал-демократ... раньше всего должен знать свою партийную программу". И, действительно, важно - знать программу своей партии.
Какая же она, эта программа? Мы ее публикуем чуть ниже. Но прежде - несколько замечаний, на которые хотелось бы обратить Ваше внимание.
Большинство пунктов уже превратились в рутину обычных нормативных документов среднестатистического демократического государства.
Во-первых, всеобщее, равное и прямое избирательное право для всех граждан от двадцати лет вне зависимости от пола, тайное голосование, широкое местное самоуправление.
Во-вторых, неограниченная свобода совести, слова, печати, собраний.
В-третьих, равноправие.
Четвертое и пятое: развитие родного языка и право наций на самоопределение.
"Такая корова и мне самому нужна" - так сказал в старом мультике мужик, старую и облезлую корову которого продавал ушлый гражданин, расхваливая ее мнимые достоинства перед ротозеями-покупателями. Помните, что сделал этот мужик? Он просто забрал эту старую облезлую. корову... себе.
И мы помним, что первым делом, что сделали большевики, которые пришли к власти. Они первым делом запретили нелояльные газеты. Потом разогнали Учредительное собрание, которое выбирали перед этим всем российским республиканским миром прямым, тайным и всеобщим голосованием.
Потом не признали самоопределение наций бывшей Российской империи. Какие нации смогли, те - отбились. Но таких оказалась только одна финская нация... Да и та была вынуждена частично отдать свою самостоятельность.
Потом большевики ввели ограничения избирательных прав. Это когда значительную часть населения сначала лишили права участвовать в выборах, а потом обложили налогами, запретили учиться в высших учебных заведениях.
Запретили собрания, стачки, местное самоуправление. И только разрешили развивать родной язык. Но, недолго...
Спустя сто лет остается открытым вопрос: как вовремя увидеть старую облезлую корову, которую нам пытаются втюхать ушлые политики-популисты? И гнать этих "продавцов" грязными тряпками? Я этого не знаю.
Да, мне могут возразить, что ведь это программа не большевиков, ведь они тогда были еще вместе с другими социал-демократами. Отделяться они стали чуть позже. И еще их вождь Ульянов-Ленин не вернулся из эмиграции в опломбированном вагоне и не провозгласил свои апрельские тезисы.Да. Тогда многого еще не произошло.
У нас ведь тоже еще многое не произошло. Вот как сделать так, чтобы возможные наихудшие варианты и не произошли? А то ведь заслушаемся сладкоголосых популистов и снова, как сто лет назад, попадем в эти сети.
Думаем об этом и читаем партийную программу будущих коммунистов:
Что должен знать социал-демократ
Всякий социал-демократ, всякий сознательный рабочий прежде всего, раньше всего должен знать свою партийную программу.
Товарищи, знакомьтесь с программой своей партии, руководствуйтесь ею в ваших выступлениях.
Центральный Комитет Российской Социал-Демократической Рабочей Партии на этих днях печатает для самого широкого распространения по всей России сотни тысяч экземпляров партийной программы.
Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия ставит своей ближайшей политической задачей полное низвержение монархизма и замену его Демократической Республикой, конституция которой обеспечивала бы:
1. Самодержавие народа, т.-е. сосредоточение всей верховной государственной власти в руках законодательного собрания, составленного из представителей народа и образующего одну палату.
2. Всеобщее, равное и прямое избирательное право при выборах всех как в законодательное собрание, так и во все местные органы самоуправления для граждан и гражданок, достигших двадцати лет; тайное голосование при выборах; право каждого избирателя быть избранным во все представительные учреждения; двухгодичные парламенты; жалование народным представителям.
3. Широкое местное самоуправление, областное самоуправление для тех местностей, которые отличаются особыми бытовыми условиями и составом населения.
4. Неприкосновенность личности и жилища.
5. Неограниченную свободу совести, слова, печати, собраний, стачек и союзов.
6. Свободу передвижения и промыслов.
7. Уничтожение сословий и полную равноправность всех граждан, независимо от пола, религии, расы и национальности.
8. Право населения получать образование на родном языке, обеспечиваемое созданием на счет государства и органов самоуправления необходимых для этого школ; право каждого гражданина объясняться на родном языке на собраниях; введение родного языка наравне с государственным во всех местных, общественных и государственных учреждениях.
9. Право на самоопределение за всеми нациями, входящими в состав государства.