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Дементій Бєлий,
редактор "Політичної Херсонщини",
політолог

Депутатські звіти це - цікаво. Хотілось би, щоб про них знало більше громадян

Звіт депутата Оксани Матусевич 
Депутати Херсонської міської ради розпочали свою звітну виборчу кампанію. Першою публічно відзвітувала Оксана Матусевич (фракція "Наш край". Я був на її звіті. Він проходив проста неба, у дворі багатоквартирного будинку серед досить великого натовпу городян.
Про це я написав на своїй сторінці у Фейсбуці:

Это не революционный митинг, не протестная акция, а отчёт депутата Oksana Matusevich перед избирателями. 
Звіт депутата Оксани Матусевич 
Оказывается, горожане могут собраться не только, чтобы покричать, но и чтобы послушать. Хотя, была и критика, и недовольные. Но были и аплодисменты, и слова благодарности.

Многие задавали вопросы о наболевшем: в первую очередь о коммунальных проблемах, трубах и о тепле в квартирах.

Собрались люди с окрестных домов, представители ОСББ, несколько депутатов, общественные активисты из разных районов города. Некоторые с любопытством следили за происходящим с балконов.

Одним словом, отчёт получился живым и интересным. 
Звіт депутата Оксани Матусевич  
Надеюсь, что текст годового отчёта будет опубликован на сайте, чтобы с ним смогли познакомиться как можно большее количество херсонцев.  А здесь пока проблема: абсолютное большинство прошлогодних депутатских отчётов так никто и не опубликовал.

Ещё хочется сказать несколько слов о процедуре депутатского отчёта: она прописана в Законе про статус депутата. В ней особое внимание уделяется информированию избирателей.

Есть и ряд требований. Например, за семь дней информация об отчете должна быть опубликована. 
Звіт депутата Оксани Матусевич  
Отчёт состоит из определенных разделов (о работе в Раде, в округе, над поручениями избирателей). В ходе отчёта избиратели могут давать поручения депутату. Эти поручения надо фиксировать. И обо всем этом депутаты должны знать и выполнять эти требования.
 
На сегодня, 4 ноября, ещё неизвестен график отчётов депутатов. Не хватает об этом информации на сайте.  В прошлые годы к этому времени избиратели уже знали кто, когда и где отчитывается перед херсонцами. Сейчас этого нет. И такая неорганизованность отчётов вызывает обеспокоенность.
Звіт депутата Оксани Матусевич скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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