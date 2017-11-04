Депутатські звіти це - цікаво. Хотілось би, щоб про них знало більше громадян
Депутати Херсонської міської ради розпочали свою звітну виборчу кампанію. Першою публічно відзвітувала Оксана Матусевич (фракція "Наш край". Я був на її звіті. Він проходив проста неба, у дворі багатоквартирного будинку серед досить великого натовпу городян.
Про це я написав на своїй сторінці у Фейсбуці:
Это не революционный митинг, не протестная акция, а отчёт депутата Oksana Matusevich перед избирателями.
Оказывается, горожане могут собраться не только, чтобы покричать, но и чтобы послушать. Хотя, была и критика, и недовольные. Но были и аплодисменты, и слова благодарности.
Многие задавали вопросы о наболевшем: в первую очередь о коммунальных проблемах, трубах и о тепле в квартирах.
Собрались люди с окрестных домов, представители ОСББ, несколько депутатов, общественные активисты из разных районов города. Некоторые с любопытством следили за происходящим с балконов.
Одним словом, отчёт получился живым и интересным.
Надеюсь, что текст годового отчёта будет опубликован на сайте, чтобы с ним смогли познакомиться как можно большее количество херсонцев. А здесь пока проблема: абсолютное большинство прошлогодних депутатских отчётов так никто и не опубликовал.
Ещё хочется сказать несколько слов о процедуре депутатского отчёта: она прописана в Законе про статус депутата. В ней особое внимание уделяется информированию избирателей.
Есть и ряд требований. Например, за семь дней информация об отчете должна быть опубликована.
Отчёт состоит из определенных разделов (о работе в Раде, в округе, над поручениями избирателей). В ходе отчёта избиратели могут давать поручения депутату. Эти поручения надо фиксировать. И обо всем этом депутаты должны знать и выполнять эти требования.