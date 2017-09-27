Чи інформують депутати про свою роботу виборців?

Твердження про те що депутати мають максимально інформувати про себе та про свою діяльність сьогодні сприймається як аксіома. Це не наша забаганка, а вимога законодавства.

Від власної газети Херсонська міська рада фактично позбулась. Головним засобом інформування залишився офіційний сайт та соціальні мережі.

На жаль, на офіційному сайті повністю відсутні біографічні відомості, дані про місце роботи та про освіту. Немає контактів. Також на сайті серйозний брак інформації про персональну роботу на сесіях та у виборчому окрузі.

Логіка підказує, найбільш доступним засобом інформування мають бути соціальні мережі. Адже у 42 з 54 депутатів мають власні сторінки. Це 78% від загального складу. Але й власні сторінки не знімають проблеми браку інформації. Так, тільки 7 обранців зазначили, що є депутатами. П’ятеро (Михайло Лінецький (Блок Петра Порошенка «Солідарність»), Ірина Ценкер (Блок Петра Порошенка «Солідарність»), Ігор Семенчев («Наш край»), Сергій Собчук («Опозиційний блок») та Іван Горланов (ВО «Свобода») зазначили телефони). Лише у Олени Мазур (УКРОП) можна дізнатись про електронну пошту.

Також неповні відомості про освіту та про місце роботи. 20 депутатів нічого не повідомили про свою освіту, а 14 - про трудову діяльність.

Щодо інформації про роботу під час сесій та у виборчому окрузі. Наші експерти зробили зріз за один місяць з 24 серпня до 24 вересня.

Найбільш активною, на нашу думку, була Олена Мазур (УКРОП), на сторінці якої ми нарахували 13 публікацій про роботу ради, її особисту, про міські програми та проблеми. На другому місці Руслан Рубан («Самопоміч»), у нього 9 публікацій. У Олександра Ложичева (ВО «Свобода») нарахували 8 таких публікацій. Слід зазначити, що саме представники «Свободи» Олександр Ложичев та Іван Горланов, а також згаданий вище Руслан Рубан найбільше інформують про вирішення конкретних проблем виборців на місцях. До найбільш активних можна також віднести Віталія Урбанського (ВО «Свобода»), Віталія Богданова (УКРОП) та Олега Романюка (Блок Петра Порошенка «Солідарність»). Також слід відмітити керівників комунальних підприємств Єгора Устінова («Опозиційний блок») та Михайла Чемериса (ВО «Самопоміч»), які доволі докладно висвітлюють роботу своїх підприємств, інформують про всі важливі події.



