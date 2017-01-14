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За херсонскими троллейбусами можно теперь следить онлайн

За движением троллейбусов Херсона можно следить в режиме он-лайн.
Об этом сообщается на сайте Херсонского горсовета.
На сайте "Easyway" запущены gps-данные троллейбусных маршрутов Херсона. Теперь, зайдя на страницу http://www.eway.in.ua/blog/2017/01/11/gps-kherson-trol, вы можете просмотреть данные по всем 7 троллейбусным маршрутам:

№1 Железнодорожный вокзал - ТРЦ "Фабрика"
№3 пл. Черновола - Гидропарк
№4 м / н Жилпоселок - Гидропарк
№8 Нефтебаза - ТРЦ "Фабрика"
№9 м / н Шуменский - Речпорт
№11 Речпорт - поселок Северный
№12 м / н Таврический - ТРЦ "Фабрика"
На официальном сайте Херсонского городского совета информация доступна в разделе "Херсонцы" - для граждан-Движение электротранспорта в режиме on-line, а также через баннер на главной странице сайта.скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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