Оппоблок на Херсонщине сменит свое название, но останется в сфере Новинского?

Стали известны подробности "бракоразводного процесса" внутри Оппозиционного блока. Партия разделится на две части. Бренд "Оппозиционного блока" останется за Левочкиным, а к Ахметову уйдут крупнейшие областные организации Юго-Востока, в том числе Херсонская. Ее по-прежнему будет курировать Новинский. Левочкин оставит за собой другие «жирные» регионы — Одесскую, Киевскую, Кировоградскую облорганизации.

«За Ахметовым останутся Харьковская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская облорганизации и, скорее всего, Херсон. Там же, к слову, живет его электорат. Левочкин оставит за собой другие «жирные» регионы — Одесскую, Киевскую, Кировоградскую облорганизации, — сказал собеседник «Вестей». — Кроме того, из фракции ОБ в Раде выйдут 24 человека, 17 остаются».

Как известно, Херсонскую областную организацию курирует Вадим Новинский, который близок к Ахметову.

Последнее собрание фракция провела в четверг утром, и, по словам депутатов, его вел Юрий Бойко, а публичных проявлений раскола не было. «Но он усугубился, виной чему экономические интересы Рината Ахметова. Ему уже не по пути с оппозицией. С другой стороны, Левочкин также имеет плотные отношения с Банковой — вот ОБ и оказался «на растяжке», — сказал «Вестям» политолог Андрей Золотарев.