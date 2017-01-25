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Большинство херсонцев считают, что нужно создать приют для бездомных животных

В городе развелось большое количество бездомных собак, которые собираются в стаи, по ночам лают и пугают горожан. Эта проблема является одной из самых острых в нашем городе. Проводя соцопрос, социологическая лаборатория ХОО КВУ попросила горожан высказаться, как решить данную проблему.

Так, 45,2% херсонцев считают, что собак надо переселить в приют, который будет работать за счет бюджета города. Часть горожан поддерживают идею приюта для собак, но предлагают, в том числе, оплачивать нужды приюта через налоги на владельцев собак и задействовать работу волонтеров. 31,8% высказываются за стерилизацию собак. И таким образом, лишив их возможности размножаться, снова отпускать на волю.

13,4% херсонцев настроены радикально решить эту проблему, и считают, что коммунальщики должны очистить город от собак любым способом.

5% горожан бродячие животные не мешают жить.


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