» » Кто из членов исполкома голосовал за и против повышения тарифов

Кто из членов исполкома голосовал за и против повышения тарифов

Депутат горсовета Виталий Богданов опубликовал список по голосованию на исполкоме вопроса повышения стоимости проезда в маршрутках.
Данную информацию депутат опубликовал в группе "Украинский Херсон" в Фейсбуке.
За: Миколаенко , Гандзюк , Казаков , Ставицкий , Чудинович , Зосименко , Николаева , Добровольский , Гривняк.
Против: Елена Урсуленко
Воздержались: Устинов А , Путилов С.И , Довбыш , Харланов
"P.S. Мое требование голосовать столь резонансный вопрос для громады поименно, озвученное членом исполкома Дмитрием Харлановым , мэр даже не поставил на голосование - уж очень хотел безымянно протащить вопрос ...", - отметил Богданов.

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

транспорт херсон

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica