Кто из членов исполкома голосовал за и против повышения тарифов
Депутат горсовета Виталий Богданов опубликовал список по голосованию на исполкоме вопроса повышения стоимости проезда в маршрутках.
Данную информацию депутат опубликовал в группе "Украинский Херсон" в Фейсбуке.
За: Миколаенко , Гандзюк , Казаков , Ставицкий , Чудинович , Зосименко , Николаева , Добровольский , Гривняк.
Против: Елена Урсуленко
Воздержались: Устинов А , Путилов С.И , Довбыш , Харланов
"P.S. Мое требование голосовать столь резонансный вопрос для громады поименно, озвученное членом исполкома Дмитрием Харлановым , мэр даже не поставил на голосование - уж очень хотел безымянно протащить вопрос ...", - отметил Богданов.