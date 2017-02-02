Ко Дню Влюбленных - Music, poetry & love
14 февраля в Kherson ART HUB (ул. Гимназическая (Красностуденческая), 30 а) в 18:30 состоится тематический акустический музыкально-поэтический вечер авторской музыки и стихов, посвященный Дню влюбленных.
Выступают:
- Группа Нефеншуй https://vk.com/nefenshuy
- Александр Линьков https://vk.com/alexlink87
- Наталья Уварова https://vk.com/nataly_uvarova
- Группа Child Roland https://vk.com/childrolandcrew
- Пётр Кривой https://vk.com/id355655572
- Евгений Андронов https://vk.com/id241702850
- Игорь Ковалёв https://vk.com/igorockkkk_tvorchestvo
Читают:
- Зоя Щербинина https://vk.com/jero3000
- Дмитрий Плотников https://vk.com/ds_plotnikov
- Ольга Швец https://vk.com/id153901222
- Алёна Мовчан https://vk.com/id133143706
- Дмитрий Смолко https://vk.com/id165416963
- Николай Золотарев https://vk.com/id64973046
- Дмитрий Шнайдер https://vk.com/amidasso
- Андрей Луцик
Вход СВОБОДНЫЙ
Адрес: Kherson ART HUB, ул. Гимназическая (Красностуденческая), 30 а