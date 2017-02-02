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Ко Дню Влюбленных - Music, poetry & love

14 февраля в Kherson ART HUB (ул. Гимназическая (Красностуденческая), 30 а) в 18:30 состоится тематический акустический музыкально-поэтический вечер авторской музыки и стихов, посвященный Дню влюбленных.


Выступают:

- Группа Нефеншуй https://vk.com/nefenshuy

- Александр Линьков https://vk.com/alexlink87

- Наталья Уварова https://vk.com/nataly_uvarova

- Группа Child Roland https://vk.com/childrolandcrew

- Пётр Кривой https://vk.com/id355655572

- Евгений Андронов https://vk.com/id241702850

- Игорь Ковалёв https://vk.com/igorockkkk_tvorchestvo


Читают:

- Зоя Щербинина https://vk.com/jero3000

- Дмитрий Плотников https://vk.com/ds_plotnikov

- Ольга Швец https://vk.com/id153901222

- Алёна Мовчан https://vk.com/id133143706

- Дмитрий Смолко https://vk.com/id165416963

- Николай Золотарев https://vk.com/id64973046

- Дмитрий Шнайдер https://vk.com/amidasso

- Андрей Луцик


Вход СВОБОДНЫЙ

Адрес: Kherson ART HUB, ул. Гимназическая (Красностуденческая), 30 а

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