» » Херсонці вважають себе щасливими

Херсонці вважають себе щасливими

Відповідно до результатів соціологічного опитування, більше половини мешканців південних і західних областей України вважають себе щасливими людьми. Зокрема, на півдні країни цей показник складає 60%, на заході – 59%. У центральних регіонах рівень задоволеності життям становить 49,6%, на сході України – лише 44,3%.


Разом з тим, відсоток тих, хто на запитання про те, чи щасливий він, відповів негативно, в різних частинах країни такий: на заході – 13,1%, на півдні – 20,3%, в центрі – 20,7%, на сході – 22,1%.


Загалом, протягом останніх 15 років найвищий показник задоволення життям у українців був у 2010 році. Тоді, за даними соціологічних досліджень, щасливими себе вважали 65% громадян України. Найнижчим же він був у 2001 році – лише 38%. Станом на 2016 рік щасливими себе вважали 54% наших співгромадян.

 

Джерело: Слово і діло

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

социология

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica