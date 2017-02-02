Херсонці вважають себе щасливими

Відповідно до результатів соціологічного опитування, більше половини мешканців південних і західних областей України вважають себе щасливими людьми. Зокрема, на півдні країни цей показник складає 60%, на заході – 59%. У центральних регіонах рівень задоволеності життям становить 49,6%, на сході України – лише 44,3%.





Разом з тим, відсоток тих, хто на запитання про те, чи щасливий він, відповів негативно, в різних частинах країни такий: на заході – 13,1%, на півдні – 20,3%, в центрі – 20,7%, на сході – 22,1%.





Загалом, протягом останніх 15 років найвищий показник задоволення життям у українців був у 2010 році. Тоді, за даними соціологічних досліджень, щасливими себе вважали 65% громадян України. Найнижчим же він був у 2001 році – лише 38%. Станом на 2016 рік щасливими себе вважали 54% наших співгромадян.

Джерело: Слово і діло