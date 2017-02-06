"Оппозиционный блок" выступил против повышения тарифов

Вчера состоялась пресс-конференция инициативной группы,в которую вошли депутаты разного уровня от партии "Оппозиционный Блок" и небезразличные горожане, которые высказали свое несогласие с повышением тарифа на проезд в общественном транспорте.

Об этом сообщила член "Оппозиционного блока" Анна Середа на своей страничке в Фейсбуке:

"Херсонцы против повышения стоимости проезда в маршрутках!

Повышение тарифов не ведет к повышению комфорта и повышению качества предоставляемых услуг – сколько не повышали цены, а маршрутки у нас - разваливающиеся воняющие газом и мусором руины.

Конечная цена в этих расчетах нового повышения: от 5 до 11 гривен. Эти цифры ничем не обоснованы, закладывается явно заниженый пассажирооборот. Нас просто хотят обмануть, и набивать карманы откусывая от наших нищенских зарплат, наших пенсий, наших пособий.

Повышение выгодно, только тем, кто получает барыши – чиновникам, влияющим на распределение маршрутов.

Уберите откаты из цены и не нужно будет повышать никакие тарифы.

Поэтому сегодня мы обращаемся к землякам с призывом остановить городскую мафию! Мы инициируем создание рабочей группы, которая добьется справедливых тарифов на проезд. Если этого не сделать сегодня, не добиться справедливых тарифов на проезд, на ЖКХ, то завтра власть заберет у нас последнее.

Объединяемся что бы защищать наши права, наши дома, наши кошельки от воров из городской «мафии»!

Напомним, что также херсонский "Укроп" с 7 февраля объявил бессрочную акцию под стенами горсовета о поводу незаконного повышения тарифов на проезд в общественном транспорте.