» » "Оппозиционный блок" выступил против повышения тарифов

"Оппозиционный блок" выступил против повышения тарифов

Вчера состоялась пресс-конференция инициативной группы,в которую вошли депутаты разного уровня от партии "Оппозиционный Блок" и небезразличные горожане, которые высказали свое несогласие с повышением тарифа на проезд в общественном транспорте.

Об этом сообщила член "Оппозиционного блока" Анна Середа на своей страничке в Фейсбуке:

"Херсонцы против повышения стоимости проезда в маршрутках!

Повышение тарифов не ведет к повышению комфорта и повышению качества предоставляемых услуг – сколько не повышали цены, а маршрутки у нас - разваливающиеся воняющие газом и мусором руины.

Конечная цена в этих расчетах нового повышения: от 5 до 11 гривен. Эти цифры ничем не обоснованы, закладывается явно заниженый пассажирооборот. Нас просто хотят обмануть, и набивать карманы откусывая от наших нищенских зарплат, наших пенсий, наших пособий.

Повышение выгодно, только тем, кто получает барыши – чиновникам, влияющим на распределение маршрутов.

Уберите откаты из цены и не нужно будет повышать никакие тарифы.

Поэтому сегодня мы обращаемся к землякам с призывом остановить городскую мафию! Мы инициируем создание рабочей группы, которая добьется справедливых тарифов на проезд. Если этого не сделать сегодня, не добиться справедливых тарифов на проезд, на ЖКХ, то завтра власть заберет у нас последнее.

Объединяемся что бы защищать наши права, наши дома, наши кошельки от воров из городской «мафии»!

Напомним, что также херсонский "Укроп" с 7 февраля объявил бессрочную акцию под стенами горсовета о поводу незаконного повышения тарифов на проезд в общественном транспорте.

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

Опозиционный блок тарифи

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica