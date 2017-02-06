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Херсонський філософський клуб в суботу. Тема: Структура реальності

11-го лютого зустріч Херсонського філософського клубу буде присвячена темі "Структура реальності" - описовій моделі, яка дозволяє дивитися на світ під більш широким кутом і краще розуміти його.


Для самих зацікавлених - тематичні роботи до ознайомлення.

Девід Дойч:

● "Структура реальності"

● "Початок нескінченності".


Початок: о 11:00

Вхід вільний.


Адреса: вул.Гімназична, 30 А (колишній кінотеатр Ілюзіон, зупинка Хлібокомбінат, перехрестя колишніх вулиць Чекістов, зараз Лютеранської, та Червоностудентської)

Контктний телефон: 095 826 92 88.

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