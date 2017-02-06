Херсонський філософський клуб в суботу. Тема: Структура реальності
11-го лютого зустріч Херсонського філософського клубу буде присвячена темі "Структура реальності" - описовій моделі, яка дозволяє дивитися на світ під більш широким кутом і краще розуміти його.
Для самих зацікавлених - тематичні роботи до ознайомлення.
Девід Дойч:
● "Структура реальності"
● "Початок нескінченності".
Початок: о 11:00
Вхід вільний.
Адреса: вул.Гімназична, 30 А (колишній кінотеатр Ілюзіон, зупинка Хлібокомбінат, перехрестя колишніх вулиць Чекістов, зараз Лютеранської, та Червоностудентської)
Контктний телефон: 095 826 92 88.