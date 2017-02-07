За неприбирання підлеглих територій підприємців штрафують

У зв’язку з різким погіршенням погодних умов починаючи з 07.02. 2017, Інспекторами Інспекції з контролю за благоустроєм та санітарним станом м. Херсона проводилась роз’яснювальна робота з керівниками підприємств, установ, організацій різних форм власності та надавались відповідні приписи і складались адміністративні протоколи за несвоєчасно організоване прибирання прилеглих територій від льоду та не виконання протиожеледних заходів.

Про це повідомляє Інспекція з контролю за благоустроєм та санітарним станом на своїй сторінці в Фейсбуці.

"Сьогодні проведено перевірки прилеглих до торгових об’єктів територій, а також прибудинкових територій виконавців послуг. За їх результатами до наступних керівників вжито заходів адміністративного впливу", - повідомляє Інспекція та додає перелік підприємств:

-просп. Ушакова, 64, відділення «Укрпошта»;

-просп. Ушакова, 66, магазин «Гурман»;

-просп. Ушакова, 62, відділення «Платінум Банк»;

-просп. Ушакова, 56,магазин «Ніка»;

- просп. Ушакова, 58,банк «ПУМБ», салон краси «Лія»

-просп. Ушакова, 68, відділення №20 «Нова-пошта»;

- просп. Ушакова,68, «Укргазбанк»

-вул. Суворова, 9/7, кафе «Требуйте везде»;

-вул. Суворова, 5, ТОВ «Персей», «Рок-бургер»

-вул. Суворова кафе «Міроколі»;

-вул. Суворова,1, Аптека; відділе6ння «А-банк»

-пров. Казацький,27 м-н «Вікна», агенція нерухомості «Ізумруд», м-н «Мадам Шик»;

-прнов. 40р. Жовтня ХДУ корпус № 5;

-просп. Ушакова, 56, м-н «Мясна Лінія»

-Привокзальна площа: перукарня «Мрія», кафе «Сели – Сьели». Робота в даному напрямку продовжується.

"Звертаю увагу, що за неналежне утримання прилеглих територій, власники об’єктів, керівники підприємств, установ, організацій несуть адміністративну відповідальність. Розмір штрафу від 340 до 1700 грн", - значиться в повідомленні.