У четвер - презентація IT-проекту у Херсоні

16 лютого о 18:30 в Херсоні відбудеться презентація проекту з безкоштовного вивчення основ програмування Technology Nation від Фонду BrainBasket.





Про те, як зробити перший крок в IT, в чому переваги даного навчального курсу та що треба зробити, аби стати провідним IT-спеціалістом, розповість Катерина Андрєєва, координатор проектів Фонду BrainBasket.





Зустріч відбудеться 16 лютого за адресою:

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара, вул. Героїв Крут, 2. Вхід вільний, реєстрація – обов’язкова за посиланням: https://goo.gl/forms/SllYLOpepq50t2Ms1





Technology Nation - це всеукраїнський проект, який дозволяє всім охочим безкоштовно отримати комп`ютерну освіту світового рівня та вивчити основи мов програмування, які найбільше користуються попитом. Це дає слухачам гарне підґрунтя для подальшого навчання та працевлаштування в IТ-сфері.





Навчання проходить у форматі blended learning (змішане навчання), що передбачає самостійну роботу з лекційним матеріалом, який викладений в онлайн, та аудиторну практику під керівництвом досвідчених менторів на базі бібліотек та партнерських локацій по всій Україні. Курс розроблено за програмами кращих технологічних університетів світу, участь в програмі не потребує попередніх технічних знань та навичок. Наразі проект проходить в 3 містах України й за півроку на програму було зараховано понад 1300 слухачів.





Дізнатися більше та зареєструватися на програму можна за посиланням - http://brainbasket.org/technology-nation