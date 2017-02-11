За мусор во дворе - админпротокол

За правонарушения в сфере благоустройства территории на ответственных лиц ОСМД и перевозчика составлены административные протоколы.

В конце прошлой недели на территории Шуменского микрорайона специалистами Инспекции по контролю за благоустройством и санитарным состоянием Херсона выявлено и прекращено правонарушение в сфере благоустройства территории, обеспечения чистоты и порядка, сообщает сайт горсовета.





Так, 10 февраля вблизи жилых многоквартирных домов № 207 и № 209 по ул. Рабочей, жилого дома № 28 по ул. Святых Кирилла и Мефодия (Димитрова), жилого дома № 14 и сооружения № 12-а (территория бывшего детского сада) по ул. Строителей было обнаружено кучи мусора на прилегающих территориях и территории контейнерной площадки.





В течение нескольких месяцев ОСМД "Кардан", ООО "Украина", ООО "Шумен" и, непосредственно, перевозчик ТБО (исполнители услуг) выясняли между собой: места расположения контейнеров; кто должен осуществлять подбор мусора у контейнеров, которые размещены на совместной площадке; чей это мусор; кто из потребителей в каких объемах выносит мусор. Это и привело к засорению территории.





С целью прекращения правонарушения и урегулирования ситуации на ответственных лиц ОСМД "Кардан", ООО "Украина", ООО "Шумен" и перевозчика ТБО по статье 152 КУоАП составлены протоколы об административных правонарушениях и все стороны обязаны срочно принять меры по приведению в надлежащее состояние прилегающие территории и вывоз мусора. Сейчас почти все вопросы сторонами конфликта урегулирован, правонарушения устранены.