» » ТАРИФ ПОВЫШЕН ДО 5 ГРИВЕН. ЧТО БУДУТ ДЕЛАТЬ ХЕРСОНЦЫ?

ТАРИФ ПОВЫШЕН ДО 5 ГРИВЕН. ЧТО БУДУТ ДЕЛАТЬ ХЕРСОНЦЫ?

Завтра в 12-30 состоится пресс-конференция о ситуации вокруг повышения тарифа за проезд до 5 гривен.

О том, почему был сорван переговорный процесс и что делать дальше горожанам, чтобы не оставаться заложниками транспортных проблем в Херсоне.

Пресс-конференция состоится завтра, 14 февраля, в 12-30 в помещении Кризового медиа-центра. Улица Пилипа Орлика (б.9 Января), 30, 1 этаж, оф. 33.

Спикеры:

представители Инициативной группы, которые организовывали Общественные слушания по обсуждению проезда

представители Рабочей группы по переговорам с перевозчиками

Инициативная группа общественности

kherson.cmc@gmail.com

тел.: 0500391192

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

транспорт тарифи херсон анонс

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica