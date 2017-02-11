ТАРИФ ПОВЫШЕН ДО 5 ГРИВЕН. ЧТО БУДУТ ДЕЛАТЬ ХЕРСОНЦЫ?
Завтра в 12-30 состоится пресс-конференция о ситуации вокруг повышения тарифа за проезд до 5 гривен.
О том, почему был сорван переговорный процесс и что делать дальше горожанам, чтобы не оставаться заложниками транспортных проблем в Херсоне.
Пресс-конференция состоится завтра, 14 февраля, в 12-30 в помещении Кризового медиа-центра. Улица Пилипа Орлика (б.9 Января), 30, 1 этаж, оф. 33.
Спикеры:
представители Инициативной группы, которые организовывали Общественные слушания по обсуждению проезда
представители Рабочей группы по переговорам с перевозчиками
Инициативная группа общественности
kherson.cmc@gmail.com
тел.: 0500391192