Мангер попросил прокуратуру проверить работу мэра

Вчера в Херсонском областном совете состоялось расширенное заседание при участии руководителя области Владислава Мангера, головы ХОГА Андрея Гордеева, секретаря горсовета Елены Урсуленко и депутатов.

Целью данного мероприятия было обсуждение проблем города. В частности в области удивлены профицитом городского бюджета в 150 млн грн и возмущены количеством пострадавших от гололеда.

"Более 1200 человек обратились за медицинской помощью из-за травм, которые получили во время гололеда в Херсоне", - отметил Владислав Мангер.

Но больше всего присутствующих возмутило то, что городской голова Владимир Миколаенко не присутствовал на заседании.

"К сожалению, множество проблемных вопросов не было услышано ни мэром, ни его заместителями, которые решили избежать встречи с областной властью. Однако Владислав Мангер попросил прокуратуру проверить работу городского головы, поскольку тот, как оказалось, не готов к конструктивному диалогу", - сообщается на сайте Херсонского облсовета.