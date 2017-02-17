24 лютого 2017 року у м. Херсон відбудеться навчальна сесія «Децентралізація для ЗМІ. Як просувається реформа в Миколаївській та Херсонській областях?». У рамках заходу представники ЗМІ дізнаються про результати впровадження реформи з фокусом на Миколаївській та Херсонській областях, перепони на шляху активного розгортання реформи, нові можливості, що відкрилися перед громадами та досягнення впровадження реформи. Учасники навчальної сесії матимуть змогу відвідати Музиківську об’єднану територіальну громаду та на власні очі оцінити досягнення та виклики впровадження реформи.





Навчальну сесію проведе експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. До обговорення регіональних особливостей впровадження реформи долучится Оксана Силюкова з Херсонського центру розвитку місцевого самоврядування. До участі в інформаційній сесії запрошуються представники ЗМІ Миколаївської та Херсонської областей.





Навчання у тому числі має на меті підвищити обізнаність журналістів про реформу децентралізації та надати можливість поставити питання для інформаційної підтримки журналістів у підготовці матеріалів для конкурсу журналістських робіт про децентралізацію, що триватиме до 20 березня 2017 року та передбачає 9 нагород від 7 до 15 тисяч гривень. Детальніше: http://ucmc.org.ua/uk/konkurs/





Захід проводить Український кризовий медіа-центр у рамках програми DOBRE за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).





Передбачена компенсація проїзду для журналістів з районів областей.





Щоб зареєструватися для участі в заході, заповніть електронну форму за посиланням до 18-00 22 лютого 2017. Кількість місць обмежена.





Початок 24 лютого 2017 року о 9.30 за адресою: м. Херсон, вул. Пилипа орлика 30 оф.33. Навчання з виїздом у громаду триватиме до 17.00.





Контактна особа для додаткових уточнень та запитань: Вадим Шебанов – 067 563 93 82, 050 340 05 78, shebanovoffice@gmail.com