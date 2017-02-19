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«Оппозционный блок» зовет херсонцев на митинг против повышения тарифов

Сегодня в городе появились листовки, призывающие херсонцев прийти завтра в 9.15 на митинг против повышения тарифов.

Листовки выполнены в цветовой гамме «Оппозиционного блока» и призывают «Мы против повышения тарифов! Заставим власть услышать голоса херсонцев!».

Напомним, что ранее на своей страничке в Фейсбуке глава Херсонской областной организации партии «Оппозиционный Блок» Василий Федин приглашал неравнодушных херсонцев прийти на митинг перед сессией горсовета, которая планируется на 22 февраля.

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