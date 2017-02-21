«Народний фронт» і Радикальна партія працюють в тіні

«Народний Фронт» та Радикальна партія Олега Ляшка не вказали у своїх фінансових звітах жодної місцевої організації, яка б мала статус юридичної особи. Про це на прес-конференції в Український кризовий медіа-центр повідомив аналітик КВУ Денис Рибачок.

«Народний Фронт» заявляє, що має по Україні 633 місцеві організації. Але відповідно до річного звіту партії жодна з них не має статусу юридичною особи. Те ж стосується Радикальної партії Олега Ляшка. Відповідно до даних фінансового звіту за ІІІ квартал 2016 року партія не має жодної місцевої організації, яка була б зареєстрована як юридична особа.

«Це означає, що такі місцеві організації не можуть проводити повноцінної господарської, фінансової діяльності. Фактично вони змушені працювати у тіньовому форматі або шукати напівлегальні схеми щодо того, яким чином використовувати кошти в рамках своєї діяльності. Скажімо, через різноманітні фонди або громадські організації», - зазначив Денис Рибачок.

«Одна із можливих причин такої ситуації полягає в тому, що Закон зобов’язує партії звітувати перед НАЗК про діяльність всіх місцевих організацій, які зареєстровані як юридичні особи. Тобто, офіційно не реєструючи свої осередки, партії банально полегшують собі життя», - додав Денис Рибачок.

Джерело: сайт ВГО КВУ



