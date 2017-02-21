На сайтах т.зв. “ЛНР” та “ДНР” про самопроголошену владу — хороше, про українську — погане

82% матеріалів про самопроголошену владу т.зв. “ДНР” та “ЛНР” у інтернет-ЗМІ на непідконтрольних українській владі територіях Донбасу є компліментарними, 18% є нейтральними, натомість критичних матеріалів немає взагалі.

Такими є результати моніторингу інтернет-видань окупованих районів Донецької та Луганської областей України, який провів ГО “Інститут масової інформації” у січні 2017 р.

Загалом близько 20% новин на місцевих сайтах присвячені самопроголошеній владі т.зв. “ДНР” та “ЛНР”, тоді як про українську владу матеріалів більше — 32% новин. Але, за даними дослідження ІМІ, переважна більшість матеріалів про українську владу (87%) в ЗМІ, що підлягали аналізу, виявилися негативно забарвленими, 13% матеріалів були нейтральними, а позитивних матеріалів не було виявлено взагалі. Найбільше матеріалів нейтрального характеру були присвячені діяльності народної депутатки Надії Савченко.

Інформації про діяльність російської владі присвячено в середньому 8% новин, при чому, у переважній більшості вона теж висвітлюється позитивно (91% новин), нейтральними виявилися 9% матеріалів, негативні або критичні матеріали — відсутні.

Крім того, під час моніторингу в інтернет-виданнях т.зв. “ДНР” та “ЛНР” були виявлені новини з ознаками замовлення на користь політичної сили “Опозиційний блок” та Віктора Медведчука.

“При такому позитивному висвітленні “місцевої влади”, що вказує на пряму залежність від неї місцевих ЗМІ, станом на сьогодні не може йти жодної мови про проведення демократичних і вільних виборів на непідконтрольних Україні територіях Донбасу. Картина, яку змальовують місцеві ЗМІ про ситуацію в регіоні, є вкрай спотвореною. Право місцевих мешканців на інформацію є порушеним, що не дає їм можливості зробити усвідомлений вибір”, — заявила виконавча директорка ІМІ Оксана Романюк, коментуючи результати дослідження.

За даними ІМІ, серед наративів, які поширювалися у місцевих ЗМІ т.зв. “ДНР” та “ЛНР” у січні, популярними були такі: Дональд Трамп, який прийде до влади, відмінить санкції щодо Росії та налагодить стосунки з Росією, котрі “зіпсував»”Барак Обама; несамостійність України як країни, та її залежність від західних партнерів; а також приналежність т.зв. “ЛНР” та “ДНР” до “русского міра”.

Моніторингу підлягали 8 найпопулярніших інтернет-сайтів т.зв. "ДНР" та "ЛНР". Дослідження проводилось експертами ІМІ протягом січня-лютого 2017 року. Загалом було оцінено 2097 новин, що вийшли у період з 17 по 25 січня 2017 року. Детальніше про методологію.





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