Студентам і школярам Херсона розкажуть про людей з особливими потребами

В Херсоні 2-3 березня представники Центру духовної підтримки осіб з особливими потребами «Емаус» (м.Львів) Надія Надільна і Надія Калачова проведуть просвітницькі презентації і розкажуть хто такі люди з особливими потребами та як спілкуватися з ними. В заході візьме участь талановитий молодий чоловік з синдромом Дауна Роман Максимович, який працює у ГО «Лярш Ковчег».





Місце проведення: 2 березня 2017 року – дві презентації в Херсонському державному університеті. Адреса: м. Херсон, вул. Університетська, 27. Початок: в 13.30 і 15.20. 3 березня 2017 року – перезентація в гімназії № 6 Херсонської міської ради. Адреса: м.Херсон, вул. Пестеля, 4, актова зала. Початок: в 11.35.





Захід присвячений Міжнародному дню людини з синдромом Дауна, який відзначають 21 березня, і організований Херсонською обласною організацією підтримки дітей з синдромом дауна та їх сімей «Сонячні діти Херсонщини».





Мета заходу: формувати толерантне ставлення суспільства до дітей з інвалідністю, творити нову модель суспільства, де жодна людина не є відкинутою через свою розумову чи фізичну неповносправність, а також зруйнувати бар'єрів страху та надихнути молодь до спілкування та дружби з особами з особливими потребами.





Впродовж 2016 року команда Центру «Емаус» організувала близько 60-ти таких зустрічей у різних областях України. Вони відвідали Краматорськ та Слов'янськ, Харків, Дніпро, Ужгород, Черкаси, Київ, Острог, Красилів, Смілу, Буськ та Яворів.

Їх цільова аудиторія – студенти, представники громадських організацій, школярі, але не тільки. Вони також провели тренінги для працівників 18-ти кафе та ресторанів мережі! Фест, де доступно пояснювали, хто такі люди з особливими потребами та як спілкуватися з ними.





Спікери: Надія Надільна - представниця Центру духовної підтримки осіб з особливими потребами «Емаус» (м.Львів)

Надія Калачова PR-менеджер Центру духовної підтримки осіб з особливими потребами «Емаус» (м.Львів)

Роман Максимович – людина з синдромом Дауна, який неперевершено читає вірші.

Сторінка у ФБ Центр «Емаус» https://www.facebook.com/emaus.ucu/?fref=ts





Організатори: Херсонська обласна організація підтримки дітей з синдромом Дауна та їх сімей «Сонячні діти Херсонщини» - це громадська організація, що створена за ініціативою батьків, які виховують дітей з синдромом Дауна та зареєстрована 21 березня 2014 року.

Сторінка у ФБ https://www.facebook.com/SunnyChildrenKherson/

sunnydity@gmail.com

Тел.: 0997028895 - Ірина, 0505718519 - Тетяна.