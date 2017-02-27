"Кип’яток" запустив проект "Второпай демократію"

Херсонська молодіжна ініціативна група "Кип’яток" запутила 26 лютого міжнародний проект "Understanding democracy | Второпай демократію" - демократично-дебатний інтенсив, тривалістю в два місяці.





Щовихідних на учасників чекатимуть:





І - демократичний напрямок (історія демократії, структура держави, використання офіційних документів, можливості в демократичному суспільстві тощо);





ІІ - напрямок "саморозвиток" (самоідентифікація особистості, міжкультурна взаємодія, критичне мислення, проактивність тощо).





Об’єднають ці складові дебати - командна, рольова інтелектуальна гра, ціль якої переконати суперника чи третю сторону.





Якщо ти хочеш отримати поради з саморозвитку від українських та закордонних тренерів, поринути в словесні баталії, врешті решт, understanding чи второпати демократію, тоді ми чекаємо на тебе!





Успішне проходження учасником проекту гарантує отримання сертифікату та інших приємностей.





Проект реалізується за підтримки Фонду демократії ООН та Future World Center в рамках глобального проекту Reinventing democracy in the digital era.

Детальніше про подію можна дізнатися за посиланням.