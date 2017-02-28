На Херсонщині експерти обговорять, як протидіяти політичній корупції

6 березня 2017 року у Херсонському кризовому медіа-центрі (м.Херсон, вул. Пилипа Орлика, 30, оф. 33) о 14:30 відбудеться воркшоп, організований Херсонською обласною організацією Комітету виборців України: «Як протидіяти політичній корупції: рецепт змін від КВУ».





Під час заходу експерти ВГО КВУ представлять результати моніторингу щодо оренди політичними партіями комунальної власності на Херсонщині. Буде запропоновано типовий проект рішення міських рад, який сприятиме прозорому та чесному розподілу комунального майна між різними політичними партіями.

Також експерти ВГО КВУ ознайомлять учасників заходу із законопроектом, розробленим спільно КВУ із народними депутатами, який стосується використання партіями коштів, отриманих із Державного бюджету України на фінансування їх статутної діяльності. Проект закону визначає на що партії можуть витрачати бюджетні кошти, встановлює відповідальність за нецільове використання коштів і пропонує на законодавчому рівні визначити частку коштів, яку партії мають спрямувати на розвиток їх місцевих осередків.





Спікер:

•Дементій Бєлий, голова ХОО КВУ





До участі в заході запрошуються представники місцевої влади, політичних партій, ЗМІ та громадськості.