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Увага! У Херсоні "Ан Т-Р-Акт"

Цьогорічний Всеукраїнський фестиваль поезії "Ан Т-Р-Акт" носить кодову назву «Сфери читання». У поле зору поетів потрапить все, що має форму сфери.


Стартує фестиваль 04 березня у Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. Гончара в актовому залі. Там відбуватимуться літературні конкурси, поетичний батл та рок-концерт в акустиці за сприянням ініціативи «Призма», де приймуть участь такі музиканти:


* гурт "Город Неспящих";


* Ольга Швець;


* Петро Кривий;


* Наталя Уварова;


* Олександр Ліньков;


* гурт WindMusic;


* Євгеній Андронов;


* гурт "ЭксперименТы";


та інші.


На другий день фестивалю, 5 березня, у Херсонській обласній бібліотеці для дітей прозвучить дитяча поезія, а кіножурнал "Joy" представить короткомеражні фільми, учасниками яких стали також юні херсонці. Також на нас чекають літературні презентації від гостей міста Сашка Обрія та Олексія Мартиненка. О третій годині у планетарії на честь закриття фестивалю прозвучить поезія під зорями.


Вхід вільний.


Контакти для зв’зку:


Уварова Наталя Олексіївна


Тел.: 0665646050, 0676507043


e-mail: lookprizma@gmail.com

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