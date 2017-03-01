Увага! У Херсоні "Ан Т-Р-Акт"
Цьогорічний Всеукраїнський фестиваль поезії "Ан Т-Р-Акт" носить кодову назву «Сфери читання». У поле зору поетів потрапить все, що має форму сфери.
Стартує фестиваль 04 березня у Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. Гончара в актовому залі. Там відбуватимуться літературні конкурси, поетичний батл та рок-концерт в акустиці за сприянням ініціативи «Призма», де приймуть участь такі музиканти:
* гурт "Город Неспящих";
* Ольга Швець;
* Петро Кривий;
* Наталя Уварова;
* Олександр Ліньков;
* гурт WindMusic;
* Євгеній Андронов;
* гурт "ЭксперименТы";
та інші.
На другий день фестивалю, 5 березня, у Херсонській обласній бібліотеці для дітей прозвучить дитяча поезія, а кіножурнал "Joy" представить короткомеражні фільми, учасниками яких стали також юні херсонці. Також на нас чекають літературні презентації від гостей міста Сашка Обрія та Олексія Мартиненка. О третій годині у планетарії на честь закриття фестивалю прозвучить поезія під зорями.
Вхід вільний.
Контакти для зв’зку:
Уварова Наталя Олексіївна
Тел.: 0665646050, 0676507043
e-mail: lookprizma@gmail.com