Увага! У Херсоні "Ан Т-Р-Акт"

Цьогорічний Всеукраїнський фестиваль поезії "Ан Т-Р-Акт" носить кодову назву «Сфери читання». У поле зору поетів потрапить все, що має форму сфери.





Стартує фестиваль 04 березня у Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. Гончара в актовому залі. Там відбуватимуться літературні конкурси, поетичний батл та рок-концерт в акустиці за сприянням ініціативи «Призма», де приймуть участь такі музиканти:





* гурт "Город Неспящих";





* Ольга Швець;





* Петро Кривий;





* Наталя Уварова;





* Олександр Ліньков;





* гурт WindMusic;





* Євгеній Андронов;





* гурт "ЭксперименТы";





та інші.





На другий день фестивалю, 5 березня, у Херсонській обласній бібліотеці для дітей прозвучить дитяча поезія, а кіножурнал "Joy" представить короткомеражні фільми, учасниками яких стали також юні херсонці. Також на нас чекають літературні презентації від гостей міста Сашка Обрія та Олексія Мартиненка. О третій годині у планетарії на честь закриття фестивалю прозвучить поезія під зорями.





Вхід вільний.





Контакти для зв’зку:





Уварова Наталя Олексіївна





Тел.: 0665646050, 0676507043





e-mail: lookprizma@gmail.com