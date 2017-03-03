Сельские советы области получили новые названия взамен советских
На XI сессии областного совета VII созыва депутаты проголосовали за переименование Петровского и Радянского сельских советов Белозерского района и Радгоспненского сельского совета Скадовского района.
Об этом сообщается на сайте Херсонского облсовета. Теперь Петровский сельский совет будет носить название Благодатновский сельсовет, Советский сельский совет - Миролюбивский сельский совет, а Радгоспненский сельсовет - Благодатненский сельский совет.
За соответствующие решения проголосовали 48 депутатов.