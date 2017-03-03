» » Сельские советы области получили новые названия взамен советских

Сельские советы области получили новые названия взамен советских

На XI сессии областного совета VII созыва депутаты проголосовали за переименование Петровского и Радянского сельских советов Белозерского района и Радгоспненского сельского совета Скадовского района.


Об этом сообщается на сайте Херсонского облсовета. Теперь Петровский сельский совет будет носить название Благодатновский сельсовет, Советский сельский совет - Миролюбивский сельский совет, а Радгоспненский сельсовет - Благодатненский сельский совет.


За соответствующие решения проголосовали 48 депутатов.

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

Херсонский областной совет

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica