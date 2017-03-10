Вісім депутатів жодного разу не проголосували за майже два місяці роботи, – КВУ

КВУ в рамках проекту Дослівно проаналізував голосування народних депутатів за січень-лютий 2017 року.





Вісім народних депутатів жодного разу не проголосували за майже два місяці роботи Верховної Ради. Ще 63 депутати взяли участь у менше, ніж 10% голосувань.





Серед депутатів, які не проголосували жодного разу, екс-радикал Андрій Артеменко, члени «Опозиційного блоку» Євген Бакулін та Дмитро Добкін, член «Народного Фронту» Денис Дзензерський, позафракційні Павло Балога та Андрій Білецький, а також Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, яких розшукує українська влада.





Із 63 депутатів, які взяли участь у менше, ніж 10% голосувань, 22 є представниками «Опозиційного блоку».





«Такі результати свідчать про те, що «Опозиційний блок» побудував роботу в парламенті у форматі бойкоту. Депутати показово не голосують, привертаючи до себе увагу. До прикладу, лідер фракції Юрій Бойко за останні півтора місяці проголосував лише двічі. І це при тому, що він відвідав всі засідання Ради. Сергій Льовочкін проголосував один раз, Наталія Королевська – 4 рази, Вадим Рабінович – 3 рази із 481 можливих», – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.





Щодо інших лідерів фракцій, то найвідповідальніше до голосувань ставилися очільники «Народного Фронту» та Блоку Петра Порошенка. Так, Максим Бурбак взяв участь у 77% голосувань, Ігор Гринів – 75%. Загалом лише два народні депутати (Віктор Пинзеник та Григорій Шверк) проголосували у 100% випадків.





За період січня-лютого 2017 року відбулося 18 пленарних засідань Верховної Ради, на яких пройшло майже півтисячі голосувань (481).

Джерело: сайт ВГО КВУ