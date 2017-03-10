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Завтра вперше в Херсоні відзначать День українського добровольця

14 березня ми вперше відзначаємо День українського добровольця! На пл.Свободи у м.Херсоні громадськість влаштовує виставку та інсталяцію до Дня українського добровольця. Приєднуйтесь!

Про це повідомляє Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОДА:

«Приходьте зі своїми сім"ями до Херсонського музичного училища о 14.30, де молодь Херсонщини, митці, волонтери та представники управління культури влаштовують святковий концерт для наших героїв. Вхід вільний».


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