В Херсоне стартовала акция «За чистую окружающую среду»

С целью обеспечения чистоты и порядка в городе, надлежащей подготовки к Пасхе и майским праздникам, с 13 марта по 18 мая 2017 года в Херсоне будет проведена ежегодная акция «За чистую окружающую среду» и в ее рамках день благоустройства города - в третью субботу апреля.





Соответствующее распоряжение № 183 г. издал городской голова Владимир Миколаенко, сообщается на сайте Херсонского горсовета.





На период проведения акции будет обеспечиваться бесплатное принятие на городскую свалку мусора, веток и листьев от предприятий, учреждений и организаций любой формы собственности, которые будут привлекаться к проведению акции.





В рамках акции «За чистую окружающую среду» владельцы предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, сектора частной застройки будут убирать закрепленные за ними территории.