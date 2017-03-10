» » Херсонцев приглашают научиться влиять на власть

Херсонцев приглашают научиться влиять на власть

Сегодняшние реалии не только побуждают, а даже обязывают современного человека знать законы, чтобы уметь влиять на власть и принимаемые органами власти решения. Однако при всех этих требованиях человеку без опыта сложно разобраться во всех законах и различных поднормативных актах.  Помимо этого ритм жизни такой, что иногда не хватает времени на их изучение при всем желании. Что же делать и как поступать?

На помощь херсонским активистам приходит общественная инициативная группа «Фортеця Херсона». Активисты и общественники соберутся, чтобы поделиться друг с другом своими навыками и наработками. В среду, 15 марта в здании корабельного райисполкома состоится тренинг на тему «Взаимодействие с властью и инструменты влияние на решения органов власти».  Во время занятия слушатели смогут узнать, что такое открытые данные, как писать запросы и обращения. Так же узнают, какие подводные камни существуют во время работы с органами власти и как их максимально эффективно обойти, чтобы получить максимальный результат. Этот тренинг станет первым в серии занятий для инициативных граждан и активистов города Херсон. В последующем так же будут проводиться тренинги по информационному взаимодействию, контрпропаганде в сети, медиаобразованию.

Организатор общественная инициативная группа «Фортеця Херсона» при содействии Корабельного в городе Херсоне совета.

Приглашаются активисты и неравнодушные граждане города. Количество мест ограничено. Для участия необходима регистрация. Регистрация доступна по ссылке.

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

херсон

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica