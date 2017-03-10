Лише 73% телерадіокомпаній Півдня та Сходу України опублікували інформацію про своїх власників

Лише 73% телерадіокомпаній Півдня та Сходу України належним чином опублікували інформацію про власників та структуру власності на своїх сайтах, до чого вони зобов’язуються відповідно до положень п. ї) ч. 1 ст. 59 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”.

Такими є результати дослідження прозорості медіа-власності ЗМІ східних та південних областей України, яке провів ГО "Інститут Масової Інформації" у січні-лютому 2017 року. Експерти ІМІ аналізували сайти ЗМІ (для преси — вихідні дані випусків газет), а також відповіді на запити від редакцій.

Що стосується онлайн-видань, дані про власників — конкретні прізвища, назви компаній-власників тощо — було зазначено на сайтах лише 37% онлайн-видань у регіонах, що підлягали моніторингу.

У друкованих медіа повні вихідні дані містили тільки 23% газет у південних та східних регіонах України. У більшості бракувало певної інформації, що вимагається ЗУ “Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні”, наприклад, прізвища відповідального за випуск, головного редактора, ціни, адреси видавця тощо.

В середньому редакційні принципи та стандарти були опубліковані лише у 14% медіа. Зокрема, ІМІ особливо відзначає “Миколаївський центр журналістських розслідувань”, який надав на запит ІМІ копію редакційної політики та окремо прописаних настанов з журналістської етики, а також “Новости Донбасса” та “Громадське Донеччини”, в яких опис журналістських стандартів редакцій опублікований на сайтах. При цьому лише 17% телерадіокомпаній опублікували свої редакційні статути, які мають бути оприлюдненими відповідно до ч. 6 ст. 57 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”.

Фінансова інформація про діяльність ЗМІ виявилась доступною на сайтах 20% ЗМІ, що підлягали моніторингу. Зокрема, це була інформація про джерела походження доходів, прибутки від реклами, дані про закупівлі ОДТРК або й повні фінансові звіти.

Найкращий рівень прозорості було зафіксовано на телебаченні і в друкованих медіа (3,8 бала з 7, згідно з методологією ІМІ), гірше дотримується прозорості радіо (3,6 бала з 7), найгірше — онлайн-видання (лише 2,7 бала з 7).

Серед регіонів, які підлягали моніторингу, найкраща ситуація з прозорістю медіа виявилася на Донеччині і в Харкові (4,1 і 3,9 бала відповідно, з 7 максимальних), найгірша — на Луганщині та Одещині (по 2,8 бала з 7).

Варто зазначити, що лише 32 з 161 проаналізованого ЗМІ надіслали хоча б якусь відповідь на запит ІМІ. Більше сприяння в дослідженні виявили газети та онлайн-ЗМІ — з них відповідь надіслало кожне четверте видання, а з телебачення та радіо — лише кожне десяте.





Дослідження проводилося протягом січня-лютого 2017 року у 8 містах Півдня та Сходу України — Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Миколаїв, Херсон, Донеччина (Краматорськ, Маріуполь), Луганщина (Сіверодонецьк). Експерти ІМІ оцінили 161 медіа на предмет доступності для аудиторії інформації про: власників, менеджмент, контакти, охоплення аудиторії, редакційну політику ЗМІ та фінансової інформації про ЗМІ. Детальніше з методологією дослідження можна ознайомитись на сайті ІМІ.

Дослідження проводилось ГО “Інститут масової інформації” за підтримки Української ініціативи з підвищення впевненості (UCBI), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)





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