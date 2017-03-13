28 апреля - заседание сессии горсовета
28 апреля в 10.00 состоится заседание XІІІ сессии городского совета.
Соответствующее распоряжение подписал городской голова Владимир Миколаенко, сообщается на сайте города.
На повестку дня вынесены следующие вопросы:
- О ходе выполнения Программы экономического и социального развития г. Херсона на 2016-2018 годы по итогам 2016 и внесении изменений и дополнений к нему;
- О списании с баланса Департамента жилищно-коммунального хозяйства городского совета многоквартирных домов;
- О передаче в безвозмездное пользование (ссуду) нежилых помещений цокольного этажа по ул. Лавренева, 7
- Отчет о работе и выполнения финансового плана городского коммунального предприятия "Вихрь" за 2016;
- Вопросы регулирования земельных отношений;
- Другие вопросы.