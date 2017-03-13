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28 апреля - заседание сессии горсовета

28 апреля в 10.00 состоится заседание XІІІ сессии городского совета.


Соответствующее распоряжение подписал городской голова Владимир Миколаенко, сообщается на сайте города.


На повестку дня вынесены следующие вопросы:


- О ходе выполнения Программы экономического и социального развития г. Херсона на 2016-2018 годы по итогам 2016 и внесении изменений и дополнений к нему;


- О списании с баланса Департамента жилищно-коммунального хозяйства городского совета многоквартирных домов;


- О передаче в безвозмездное пользование (ссуду) нежилых помещений цокольного этажа по ул. Лавренева, 7


- Отчет о работе и выполнения финансового плана городского коммунального предприятия "Вихрь" за 2016;


- Вопросы регулирования земельных отношений;


- Другие вопросы.

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