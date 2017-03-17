Солнечный круг в поддержку «Солнечных детей»

В воскресенье, 26 марта, в 11:00 херсонцы приглашаются на благотворительный заезд в поддержку «солнечных детей». 11:00 — сбор на площади Свободы.

• ОО "Солнечные дети Херсонщины" презентует участникам благотворительного велопробега "Солнечный круг" всемирную акцию "Lots of socks". Желающие смогут купить пару ярких красивых носков.

Для распространения информации фотографируемся с носками и публикуем их в соцсети с хештегом #Lotsofsocks_Kherson

• Дети с синдромом Дауна, их братья и сестрички совершат мини-велопробег вокруг площади Свободы.

Внимание! Главная цель не продать носки, а распространить информацию. Вы не обязаны ничего покупать, но окажете большую помощь, если приедете поддержать и расскажете друзьям. Участие в акции бесплатное.

В зависимости от погоды к нашему заеду могут присоединиться родители нескольких таких детей вместе с ними.





11:30 — старт велопробега

• «солнечный круг» по маршруту: пл. Свободы — ЖД вокзал — УкрНИИоЗ — Солнечное — Богдановка — Схидне — Музыковка — Степановка — пл. Победы

• расстояние — 60 км из них ≈15км по грунтовым дорогам

• скорость движения спокойная по самому слабому участнику





С собой иметь:

√ две запасные камеры

√ клей, латки

√ набор ключей, необходимых для мелкого ремонта или снятия колёс вашего велосипеда

√ вода минимум литр (а желательно чай в термосе)

√ перекус (магазины по дороге будут, но не на каждом километре)

√ деньги на «всякий пожарный» (рекомендуется от 100 грн)





21 марта — Международный день человека с синдромом Дауна.

Впервые отмечался в 2006 году. На VI международном симпозиуме по синдрому Дауна, проводимом в Пальма де Майорка, по инициативе правлений Европейской и Всемирной ассоциаций «Даун-синдром» было решено объявить 21 марта Международным днём синдрома Дауна.

Двадцать первый день третьего месяца был выбран, чтобы показать, что синдром Дауна связан с 3 копиями 21-й хромосомы (трисомия по 21-й хромосоме).

Таких детей называют «солнечные дети».