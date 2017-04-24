Сільські голови чотирьох сіл Бериславського району готові прийняти Статут

25 квітня Бериславська районна громадська організація «Центр громадський ініціатив» провела для представників сільських рад району та сільських активістів тренінг щодо важливості запровадження статутів в громадах. У якості тренерів виступили Олександр Мошнягул та Володимир Молчанов – експерти херсонського Ресурсного центру з розвитку місцевої демократії, який є партнером «Центру громадських ініціатив».

Можливість мати статут для територіальних громад передбачає Стаття 19 Закону України «Про місцеве самоврядування». Закон визначає його як документ, який приймається з метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування. При цьому закон не містить імперативної норми щодо обов’язковості прийняття статуту, а лише рекомендує, надає таку можливість. Через це, а також через те, що відсутні будь-які правові вимоги до змісту статуту, в багатьох громадах вони так і не були прийняті, а представники громад не піднімають питання необхідності розробки Статуту, бо навіть і не уявляють собі, які переваги дає їм наявність такого документу.

Олександр Мошянгул та Володимир Молчанов розповіли учасникам тренінгу, серед яких були голови сіл Новоберислав, Веселе, Степне, Шляхове, про переваги такого документу як Статут громади, можливості, які він надає. Так, окрім того, що Статут є своєрідною Конституцією громади, він регламентує питання, які або взагалі не прописані в законах, або подаються узагальнено; надає правові відповіді на більшість питань, що постають перед громадою.

Також у Статуті прописуються механізми місцевої демократії, які передбачені, але не деталізовані в законах (громадські слухання, загальні збори/конференції громадян, місцеві ініціативи) та деталізуються інші механізми місцевої демократії (органи самоорганізації населення, громадські ради, електронні петиції тощо).

Важливою перевагою Статуту є те, що його наявність відкриває можливості для отримання інвестицій на розвиток громади. Все більше значення мають залучення сторонніх інвестицій, у тому числі від структур ЄС та інших міжнародних донорів, які надають безповоротню благодійну або технічну допомогу для розвитку села. Останнім часом наявність досконалого Статуту для інвесторів є важливим аргументом у питанні надавати чи ні допомогу, вкладати інвестиції в розвиток громади. Донори вважають, що Статут є не лише візитівкою, а одним з показників спроможності громади для саморозвитку.

Присутнім на тренінгу сільським головам експерти Ресурсного центру запропонували Статут, підготовлений на основі модельного статуту, який розробила Асоціація сприяння самоорганізації населення. Сільські голови Новоберислава, Веселого, Степного та Шляхового виявили зацікавленість та прийняли рішення взяти даний Статут за основу й доопрацювати його у своїх громадах.

Наступним етапом роботи буде обговорення та впровадження Статуту на місцях. Експерти херсонського Ресурсного центру з розвитку місцевої демократії готові допомагати сільським громадам в цьому процесі, адже саме спроможні невеликі громади роблять спроможним та потужним цілий регіон.

Захід відбувся у рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», що адмініструється ГО Центр "Жіночі перспективи" спільно з БО "Фонд громади міста Херсон «Захист» за фінансової підтримки Європейського Союзу.