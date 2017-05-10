В библиотеке Гончара пройдет Арт-пати

Херсонская ОУНБ имени Олеся Гончара совместно с порталом Арткавун и рядом общественных творческих организаций в рамках Дня Европы в Украине проводит арт-пати «The body in the library».





Девиз: «Тело – одежда для души»





Арт-пати основано на технологии симбиоза художественной мастерской и комплекса съемочных площадок по мотивам известных фильмов с элементами пляжного отдыха.





Красной нитью через арт-пати проходит тема открытого тела – как символа традиций отдыха в Украинском Причерноморье.





К участию в концертной программе приглашаются творческие коллективы с репертуаром на европейскую тематику, в фотовидеосъемочной программе - студии или отдельные любители фотовидеосъемок.





В программе: художественные и фотовыставки, концерт, чайное пространство, фотовидеосессии и свободное общение на тему "А сколько значений имеет слово ТЕЛО?"





• 12:00 – старт фотовидеосессий (работа съемочных групп )

• 12.00 – cтарт художественной акции «Эволюция купального костюма»

• 13:00 – старт работы чайного пространства

• 13:30 – финиш художественной акции

• 14:00 – открытие выставок («Телохранители» и другие)

• 14:10 – концерт «Телодвижения»

• 15:40 – завершение концерта

• 17:30 – финиш фотовидеосессий и всех сопутствующих акций арт-пати





Вход бесплатный.