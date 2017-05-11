Що чекає херсонців на «Мельпомені Таврії». План заходів
Всеукраїнський фестиваль музичних прем’єр «Мельпомена Таврії» народився у 1999 році. Тоді вистави театрів-учасників фестивалю проходили одночасно на сцені Херсонського та Миколаївського театрів. І саме цього року були започатковані традиції вуличного театралізованого дійства, карнавальної ходи і театрального капусника. У 2003 році фестиваль отримав статус Міжнародного.
За вісімнадцять років Херсонщину відвідало 122 театри із 14 країн світ. За цей час кращі театральні колективи із 64 міст України, Росії, Білорусії, Молдови, Польщі, Угорщини, Румунії, Латвії, Литви, Грузії, Азербайджану, Франції, Португалії, Ізраїлю показали більше ніж 300 вистав, повідомляє сайт Херсонської міської ради.
Цього року до Херсона приїде 32 театральних колективи з 11 країн світу та покажуть херсонському глядачеві 33 вистави впродовж 9 днів. Загалом наше місто відвідає 700 учасників театральних колективів (не враховуючи запрошених гостей, журі, представників засобів масової інформації).
Географія фестивалю цього року також вражає: Львів та Черкаси, Київ та Чернігів, Полтава та Кропивницький, Луганськ та Маріуполь, Запоріжжя та Івано-Франківськ, Миколаїв та Херсон, а також колективи з Литви, Румунії, Угорщини, Португалії, Грузії, Вірменії, Туреччини, Польщі, Франції, Білорусі, України.
ХІХ Міжнародний театрального фестивалю «Мельпомена Таврії» у Херсоні з 19 травня. Відвідати вистави у рамках фестивалю можна за наступним розкладом.
План заходів XIX Міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії».
Дата
Час
Захід
Місце проведення
19 травня
16:00
Прес-конференція, присвячена відкриттю фестивалю
Фойє театру ІІ поверху
18.00
Київський національний академічний театр ім. І. Франка, «Річард ІІІ» У.Шекспіра
Велика сцена
20:00
Карнавальна хода
вулиці міста
20:30
Святкове відкриття фестивалю
Площа Героїв
22:00
Teatro Circo de Braga (м. Брага, Португалія), «Поки що останній єврей та інші» автор
Сцена під дахом
20 травня
Субота
11:00
Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім. М.Куліша «Баба Прися»
Сцена під дахом
18:00
Полтавський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М.В. Гоголя, «Опера жебраків» Джона Грея
Велика сцена
18:00
Театр «Splash»,пластична драма «1984» Дж. Орвелла (м. Київ)
Театр ляльок
21:00
«Том на фермі», спільний проектЛьвівського академічного драматичного театру ім. Л.Українки та «Дикого театру» м. Київ
Сцена під дахом
21:00
Вечер Чюрлениса
Театр-кафе
21 травня
Неділя
16:00
Київський академічний театр драми та комедії на лівому березі Дніпра, «Мотузка» Михайла Хейфеца
Велика сцена
17:00
Донецький академічний обласний драматичний театр (м. Маріуполь), "Сиротливий Захід", М. МакДонаха
Театр ляльок
18:00
Дикий театр „Попи, мєнти, бабло, баби», м. Киев
Палац молоді та студентства
19:00
Запорізьский академічний театр молоді «Останній палкий закоханий»
Театр-кафе
19:00
Театр «Золоті ворота» (м. Київ), «Кольори» Павла Ар’є
Сцена під дахом
22 травня
Понеділок
18.00
Київський національний академічний театр оперети «Сорочинський ярмарок» О.Рябкова
Велика сцена
18:00
Teatro Circo de Braga (м. Брага, Португалія), «У саму ціль»
Театр ляльок
21:00
Драматичний театр ім. Юозаса Мильтинис, Литва «Саша, винеси сміття»
Сцена під дахом
21:00
Народный театр Пилайте «Преддверье вихря», Даля Тарайлене (Литва)
Театр-кафе
18:00
Театр руху та пантоміми «Nikoli» (м. Краків, Польща), «Лоліта Доллі» Володимира Набокова
Театр ляльок
19:00
Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр «І все-таки я тебе зраджу», Неди Неждани
Палац молоді та студентства
21:00
Ateneul Din Iasi (Румунія), «Предложение», А.П. Чехова
Сцена під дахом
24 травня
Середа
11:00
Тетр кукол «Микита Кожем'яка»
Театр ляльок
18.00
Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії, «Хазяїн» І.Карпенка-Карого
Велика сцена
18:00
Театр Одеського розливу «Ланжерон», «Лист Богу» Анатолія Крима
Театр ляльок
19:00
Одеський академічний російський драматичний театр, «Лист очікування», Одеса
Палац молоді та студентства
21:00
Театр Амазгаін ім. Соса Саркісяна (м. Єреван, Вірменія), «Лю-боф» Даниїла Хармса
Сцена під дахом
21:00
Les Concerts Esperluette (Франція ), «Моцарт і Сальєрі» О.Пушкіна
Театр-кафе
25 травня
Четвер
18.00
Била Мере (Угорщина), «Скупой» Мольер
Велика сцена
18:00
Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М.Л. Кропивницького, «Моїй мамі сто років», М. Лоранс
Театр ляльок
19:00
Театр Ч «Мамаша Кураж», Минск
Палац молоді та студентства
Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім. М.Куліша «Кицька»
Театр-кафе
21:00
Спільний проект Івано-Франківськкого академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. І.Франка та київського театру «Золоті ворота», специфічна комедія «Слава Героям» П. Ар’є
Сцена під дахом
26 травня
П’ятниця
18.00
Державний академічний російський драматичний театр ім. О.С. Грибоєдова (м. Тбілісі, Грузія), «Ревизор» М.Гоголя
Велика сцена
18:00
Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка, «the білоХАЛАТність» Тетяни Киценко
Театр ляльок
21:00
Турецький театр 3.2.1, «Двері» Неди Неждани
Сцена під дахом
21.00
Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім. М.Куліша, «Лісова пісня» Л.Українки
БЗТ «Чумацька криниці»
27 травня
Субота
16:00
Національний академічний театр російської драми ім. Л. Українки, «Вид з мосту» А.Міллера
Велика сцена
21:00
Закриття фестивалю. Театральний капусник.
Велика сцена