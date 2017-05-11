Що чекає херсонців на «Мельпомені Таврії». План заходів

Всеукраїнський фестиваль музичних прем’єр «Мельпомена Таврії» народився у 1999 році. Тоді вистави театрів-учасників фестивалю проходили одночасно на сцені Херсонського та Миколаївського театрів. І саме цього року були започатковані традиції вуличного театралізованого дійства, карнавальної ходи і театрального капусника. У 2003 році фестиваль отримав статус Міжнародного.





За вісімнадцять років Херсонщину відвідало 122 театри із 14 країн світ. За цей час кращі театральні колективи із 64 міст України, Росії, Білорусії, Молдови, Польщі, Угорщини, Румунії, Латвії, Литви, Грузії, Азербайджану, Франції, Португалії, Ізраїлю показали більше ніж 300 вистав, повідомляє сайт Херсонської міської ради.





Цього року до Херсона приїде 32 театральних колективи з 11 країн світу та покажуть херсонському глядачеві 33 вистави впродовж 9 днів. Загалом наше місто відвідає 700 учасників театральних колективів (не враховуючи запрошених гостей, журі, представників засобів масової інформації).





Географія фестивалю цього року також вражає: Львів та Черкаси, Київ та Чернігів, Полтава та Кропивницький, Луганськ та Маріуполь, Запоріжжя та Івано-Франківськ, Миколаїв та Херсон, а також колективи з Литви, Румунії, Угорщини, Португалії, Грузії, Вірменії, Туреччини, Польщі, Франції, Білорусі, України.





ХІХ Міжнародний театрального фестивалю «Мельпомена Таврії» у Херсоні з 19 травня. Відвідати вистави у рамках фестивалю можна за наступним розкладом.





План заходів XIX Міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії».