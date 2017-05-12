В рамках ХерсON ФЕСТ відбудеться конкурс безпородних собак

Громадська організація «Об'єднання «МИ-ХЕРСОНЦІ» організовує фестиваль-виставку безпородних собак «Кубок Барбоса» і запрошує для участі власників разом зі своїми незрівнянними собаками.

Фестиваль пройде 28 травня в рамках ХерсON ФЕСТ на території набережної Херсона (перехрестя Дніпра та проспекту Ушакова) з 12:00 до 15:00.

У конкурсі можуть взяти участь усі бажаючі, у кого є безпородна собака. Для участі у фестивалі немає необхідності володіти якимись навичками дресирування або особливими вміннями. Все, що потрібно, це Ваша харизма. На фестивалі учасників разом з їхніми господарями чекають розважальні та спортивні конкурси, подарунки.

Участь у конкурсі вимагає попередньої реєстрації за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1hSV05kKu904HcAN9lR-aAf0ezRaawRkhuPtfKMYmvpY/edit

Крім спортивно-розважальних конкурсів, господарі можуть підготуватися заздалегідь і прийти на фестиваль із «домашнім завданням».

У фестивалі учасники можуть виступити в категоріях:

• «Моя талановита собака»

• «DOG FASHION»

• «Юний хендлер»

• «Як дві краплі води»

Також Вас чекають приємні сюрпризи і багато цікавого!

Подробиці можна дізнатися за телефоном: 0996547576 (Жукова Марина, координатор проекту)