Наталья Молнар снова директор департамента ЖКХ
Наталья Молнар восстановлена в должности директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Херсонского городского совета. Соответствующее распоряжение подписал городской голова на віполнение постановления Херсонского городского суда Херсонской области,
Наталья Молнар фактически приступила к исполнению обязанностей по должности с 11 мая 2017 года. До неё и.о. директора был Владимир Чушак.
Ранее департаментом руководил уволенный Руслан Чайка.
По сообщению "Херсон онлайн"
Наталья Молнар фактически приступила к исполнению обязанностей по должности с 11 мая 2017 года. До неё и.о. директора был Владимир Чушак.
Ранее департаментом руководил уволенный Руслан Чайка.
По сообщению "Херсон онлайн"