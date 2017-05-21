В Херсоне пройдет круглый стол по обращению с твердыми бытовыми отходами
24 мая в 10.00 состоится заседание за круглым столом на тему: «Обращение с твердыми бытовыми отходами». Организатором мероприятия выступает: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса областной государственной администрации.
Во время мероприятия планируется обсуждение вопроса обращения с твердыми бытовыми отходами города и области и объединенных территориальных громад.
К участию в мероприятии приглашаются представители общественных объединений, райгосадминистраций и горисполкомов, средств массовой информации.
Место проведения: г. Херсон, ул. Свободы 1,-й этаж, зал заседаний.
В случае заинтересованности и желания принять участие в мероприятии, просим проинформировать по телефону: (0552) 49 02 09 или на e-mail: ojku@ukr.net.