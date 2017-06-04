В Херсоне "разрешены" пока только 2 пляжа

Отдел по вопросам гражданской защиты г.. Херсона городского совета сообщает, что с 6 июня 2017 разрешено функционирование пляжей «Потёмкинский», «Южный» (ул. М. Фортус, 3), которые обслуживаются городским коммунальным предприятием «Гарантия» городского совета.





На указанных объектах выполнены все необходимые мероприятия и оформлено разрешительные документы, сообщается на сайте Херсонского горсовета.





Обращаем внимание населения, что купаться в неприспособленных для этого местах категорически запрещено!