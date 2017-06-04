» » В Херсоне "разрешены" пока только 2 пляжа

В Херсоне "разрешены" пока только 2 пляжа

Отдел по вопросам гражданской защиты г.. Херсона городского совета сообщает, что с 6 июня 2017 разрешено функционирование пляжей «Потёмкинский», «Южный» (ул. М. Фортус, 3), которые обслуживаются городским коммунальным предприятием «Гарантия» городского совета.


На указанных объектах выполнены все необходимые мероприятия и оформлено разрешительные документы, сообщается на сайте Херсонского горсовета.


Обращаем внимание населения, что купаться в неприспособленных для этого местах категорически запрещено!

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

херсон

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica