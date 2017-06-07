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Херсон приймав членів робочої групи ЄС з питань Східної Європи та Центральної Азії

Сьогодні вперше Херсон приймав представників робочої групи ЄС з питань Східної Європи та Центральної Азії (coest), а також співробітників Представництва Європейського Союзу в Україні. 

Зазвичай робоча група ЄС з питань Східної Європи та Центральної Азії та співробітники Представництва Європейського Союзу в Україні проводять робочі засідання в Києві, але цьогоріч, 8 червня, вони вирішили провести виїзну нараду в Одесі та Херсоні, щоб на власні очі пересвідчитися, як впроваджуються реформи на місцях, зокрема децентралізації та медична, та безпосередньо поспілкуватися з керівниками Херсонської та Одеської областей.

Голова Херсонської державної адміністрації Андрій Гордєєв та голова обласної ради Владислав Мангер відповідали на питання поважних гостей.       скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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