Kherson Art Hub сегодня заминировали перед показом мариупольского режиссера

Сегодня по анонимному звонку поступила информация, что помещение кинотеатра "Иллюзион", где сейчас распологается культрный центр Kherson Art Hub, заминировано. Всех присутствующих эвакуировали.

Как сообщает корреспондент ПХ, сегодня как раз в 18:30 должен был начаться показ фильмов Сашка Протяга из Мариуполя.

Короткометражные фильмы "Краса по-ДНРівськи", "Хухуй взимку" и полнометражный "Сьорч".

По словам самого режиссёра, фильмы совершенно не политизированные, рассказывают про жизнь людей.

На место прибыли пожарные и патрульная полиция.

В помещении Kherson Art Hub, по словам следователя, ничего найдено не было."

При этом в социальных сетях распространяется информация, что в помещении "Иллюзиона были найдены предметы, похожие на гранаты. Следователь не подтвердила эту информацию.

Сотрудники СБУ, после разминирования, собрали информацию о присутствующих на показе - ФИО, адрес проживания, номер телефона.