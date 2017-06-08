В Белозерке открыта супер мощная солнечная электростанция

Сегодня в Белозерском районе была открыта фотогальваническая электростанция «Белозерка» (ФЭС) мощностью 9 МВт.

На торжественное открытие пришли инвесторы, руководство области и района, депутаты, а также местные жители.

После торжественной части первый заместитель директора ООО «Подольский Энергоконсалтинг» - компании-подрядчика строительства Юрий Таранюк провел экскурсию по электростанции и рассказал, что эта станция не навредит окружающей среде и сможет обеспечить электроэнергией 4000 семей.

Со своей стороны Александр Киреев, который представлял инвестора во время открытия отметил, что для инвесторов всегда важны три вещи для успешной реализации проекта - это климатические условия, на Херсонщине благоприятные своими солнечными днями, это поддержка и сотрудничество с местными властями и подрядчик, на которого можно положиться.

Учитывая географическое положение и благоприятные условия для развития альтернативной энергетики, Херсонщина является лидером среди регионов Украины в этой сфере. Результатом сотрудничества местной власти и инвесторов есть около 52 МВт наземных солнечных электростанций, установленных в настоящее время в области. Только за первый квартал 2017 года на Херсонщине построено 18 МВт солнечной генерации.

С каждым годом создания ФЭС увеличивает долю альтернативной энергии в электроэнергетике Украины и дает возможность быть более энергонезависимым государством, которая умеет эффективно использовать свой ресурс.

Справка

Электростанция занимает площадь 19,9 га, а общая мощность установленных солнечных панелей (фотоэлектрических модулей) составляет 9 МВт. ФЭС ежегодно производить около 14 млн кВт / ч электроэнергии, уменьшая почти на 14 тыс. Тонн в год количество выбросов СО2 в атмосферу. Размер инвестиций данного объекта составил около 11 млн долл. США. ФЭС «Белозерка» является третьей станцией, построенной компанией ООО "Ренджи Бершадь" в области с начала года.

Источник: сайт Херсонской областной государственной администрации.