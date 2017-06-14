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Як херсонці ставляться до роботи поліції?

Згідно з дослідженням безпеки міста, яке провів громадський центр «Нова генерація», 35% респондентів вважають, що робота поліції в м.Херсоні скоріш відповідає потребам населення, ніж ні, 32% вважають – скоріш не відповідає, ніж відповідає, 22% - що відповідає і 11% респондентів вважають, що робота поліції в Херсоні не відповідає потребам населення.

Рекомендації херсонців наступні:

•збільшити штат поліції;

•збільшити кількість піших  патрулів та патрульних машин у вечірній час;

•навести порядок у торгівлі наркотичними засобами та алкоголем в нічний час;

•посилити роботу дільничних по комунікації з населенням;

•посилити профілактичну роботу з неповнолітніми;

•проводити роз'яснювальну роботу з населенням, що робити в екстрених випадках;

•більше інформувати населення про роботу поліції тощо.

Дослідження базувалось на інтерв’ю 34 учасників 4 фокус-груп: активістів, молоді, жінок та батьків дітей різного віку, на індивідуальному («face to face») опитувані 300 осіб та он-лайн опитуванні 49 осіб. Було опитано 44% чоловіків, 56% жінок.

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