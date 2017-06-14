Херсонці готові співпрацювати з поліцією у статусі «аноніму»

Проводячи дослідження безпеки міста, представники громадського центру «Нова генерація» запитали респондентів, як вони готові взаємодіяти з поліцією.

Так, 31% старших за 60 років готові співпрацювати з поліцією, повідомляючи про правопорушення у статусі «аноніма». 27% мешканців у віці від 45 до 59 років готові бути свідками при фіксації правопорушень та проводити просвітницькі заходи.

Жінки на 16% більше, ніж чоловіки готові повідомляти про злочини та на 18% більше, ніж чоловіки готові бути свідками. Чоловіки на 30% більше, ніж жінки готові брати участь у просвітницьких та навчальних заходах. 50% жінок та чоловіків у віці від 30 до 59 років включно готові брати участь у патрулюванні.

Дослідження базувалось на інтерв’ю 34 учасників 4 фокус-груп: активістів, молоді, жінок та батьків дітей різного віку, на індивідуальному («face to face») опитувані 300 осіб та он-лайн опитуванні 49 осіб. Було опитано 44% чоловіків, 56% жінок.