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Ідеальний поліцейський для херсонців – дядя Стьопа і Robocop

Такого висновку дійшов громадський центр «Нова генерація», провівши дослідження безпеки міста. Поліцейський повинен бути добрий і чуйний, як дядя Стьопа міліціонер та Сильний і рішучий, як Robocop.

Ось як описують ідеального поліцейського деякі респонденти:

«В першу чергу не бути байдужим. Якщо комусь на вулиці стало погано, або біда – не проходити повз, а взяти участь, взаємодіяти».

«Має формуватися образ поліцейського в суспільстві, як ідеалу, готового прийти на допомогу. Якщо буде сформовано цей образ поліцейського правильний, то й відчуття безпеки у людей з’явиться».

«Идеальный полицейский тот, в котором ты видишь своего товарища, к которому ты не боишься подойти, который реагирует на твои обращения».

«Це має бути некорумпована особа, яка дає звіт про свої дії. Також це активна особа, здатна до дій. Вона розуміє необхідність змін. І визнає свої помилки. Рухається постійно вверх, а не залишатися на тому ж місці».

Дослідження базувалось на інтерв’ю 34 учасників 4 фокус-груп: активістів, молоді, жінок та батьків дітей різного віку, на індивідуальному («face to face») опитувані 300 осіб та он-лайн опитуванні 49 осіб. Було опитано 44% чоловіків, 56% жінок.

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