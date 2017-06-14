КВУ назвав лідерів фінансового популізму в Раді

Комітет виборців України в рамках проекту «Дослівно» склав рейтинг фракцій та груп Верховної Ради за рівнем фінансового популізму. Аналіз було проведено на основі висновків Міністерства фінансів України щодо можливостей фінансової реалізації законопроектів.

За січень-травень 2017 р. Мінфін надав експертні висновки щодо 738 проектів законів. Із них кожен третій (296 законопроектів) отримав негативний висновок Міністерства.

Антилідером рейтингу за кількістю нереалістичних законопроектів є фракція «Опозиційного блоку». За січень-травень депутати Опоблоку подали 75 законопроектів, із яких 61, або 81%, отримали негативний висновок Мінфіну.

На другому місці Радикальна партія Олега Ляшка. Депутати РПЛ долучилися до розробки 79 законопроектів, із яких 56, або 71%, були визнані нереалістичними до виконання.

На третьому місці депутати «Волі Народу» - 65% їхніх законопроектів отримали негативний висновок Мінфіну.

Результати по інших політичних силах: ВО «Батьківщина» – 58% нереалістичних законопроектів, «Відродження» – 57%, «Самопоміч» – 55%, БПП – 54%, «Народний Фронт» – 49%.

«Той факт, що Мінфін «рубає» кожен третій законопроект свідчить про 2 масштабних проблеми в українському парламенті: по-перше, низька якість проектів законодавчих актів; по-друге, масштаби популізму, які вже стали загрозливими для парламентської роботи», – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Методологія. У випадку, якщо серед авторів законопроекту були депутати різних фракцій та груп, такий проект закону зараховувався як ініціатива кожної із таких політичних сил.

Джерело: сайт ВГО КВУ