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Предприниматели Херсонщины объединяются в клуб

В Херсоне состоялся круглый стол по поводу создания Ассоциации плодоовощивников Херсонщины и Клуба экспортеров.

Об этом сообщает сайт Херсонской областной государственной администрации.

Участие в мероприятии приняли предприниматели плодоовощной группы Херсонщины, которые являются потенциальными экспортерами, или уже занимаются экспортом в страны ЕС, представители ОГА и таможни, эксперты.

По словам Павла Ярмия, главы правления «Агентства регионального развития Таврического объединения территориальных общин» всем небольшим сельскохозяйственным кампаниям необходимо объединяться для больших возможностей выхода на европейский рынок.

По результатам встречи было принято решение о создании Таврического клуба экспортеров, куда пока вошли 12 предпринимателей из разных районов области. Клуб будет действовать на основе общественной организации.


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