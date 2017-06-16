Бібліотека №3 запрошує на фестиваль європейського кіно

За ініціативою Представництва Європейського Союзу в Україні та підтримки компанії "Атхауст Трафік" і всеукраїнської бібліотечної асоціації з 26 червня по 6 липня у багатьох містах України пройде "Фестиваль Європейського кіно" Створений для популяризації та ознайомлення українців з призерами, новинками та хітами європейського кінематографа.

31 червня та 1 липня фестиваль завітає в Херсон де на базі Бібліотеки-філії №3 буде проведено три безкоштовні кінопокази.

31 червня

вул.Робоча 76-а (бібліотека-філія №3 читальний зал)

14:00 "Одіссея"

Країна: Франція, 2016

Хронометраж: 122 хв.

Жанр: пригоди, біографія

Режисер: Жером Салль («Ларго Вінч: Початок»)

У ролях: Ламбер Вільсон («Бум-2»), П'єр Ніне («Ів Сен-Лоран», «Франц»), Одрі Тоту («Амелі», «Коко до Шанель»)

Історія легендарного Жака-Іва Кусто.

«Одіссея» – наймасштабніший пригодницький проект сучасного французького кіно.

Історія героя, який відкрив людству «другий космос». Його експедиції надихнули мільйони.

Його головна подорож залишилося таємницею. Першопроходець. Мрійник. Бунтар. Легендарний Жак-Ів Кусто: його корабель, його відкриття, його справжня Одіссея.

Вікове обмеження: 12+

1 Липня

вул.Робоча 76-а (бібліотека-філія №3 абонемент для юнацтва)

14:00 "Казка Казок"

Країна: Італія, Франція, Великобританія, 2015

Хронометраж: 125 хв.

Жанр: фентезі

Режисер: Маттео Гарроне ("Гоморра")

У ролях: Сальма Гайєк, Венсан Кассель, Тобі Джонс, Джон Сі Райлі, Ширлі Гендерсон

Світ величних замків, де правлять королі і королеви, де живуть прекрасні принцеси і хоробрі принци, світ чаклунів і фей, страшних монстрів, старих праль і придворних. Казка оповідає про три сусідні держави. У одній із них править король, бабій і розпусник, у другому - принц, душею якого оволодів дивовижний звір, у третьому - королева, яка ніяк не може стати матір'ю. Усі вони - герої цієї вільної інтерпретації відомих казок Джамбаттиста Базиле.

Вікове обмеження: 16+

16:30 "Надновий Заповіт"

Країна: Бельгія, Франція, Люксембург, 2015

Хронометраж: 113 хв.

Жанр: комедія

Режиссер: Жако ван Дормель

В ролях: Пілі Груан, Катрін Деньов, Бенуа Пульворд, Франсуа Дамієнс Так, Бог існує. Але він зовсім не такий, яким ми його уявляли. Він живе в Брюсселі, і у нього є не тільки син, але й дочка.

Вона тікає з дому та вирушає у наш світ шукати пригод та випробовувати терпіння свого батька на міцність. Але чи на довго його вистачить?..

Вікове обмеження: 16+