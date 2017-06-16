Українці активно готуються подорожувати по країнам ЄС

Як повідомляє Управління державної міграційної служби у Херсонській області, за п’ять місяців поточного року біометричні паспорти для безвізового пересування країнами ЄС вже оформило 27 тисяч мешканців Херсонщини.

Нагадаємо, що 11 травня Рада міністрів Європейського Союзу схвалила остаточне рішення про безвізовий режим для громадян України, основною умовою якого є наявність біометричного паспорту.

Наразі відповідні документи оформляють більшою мірою громадяни, які досягли 18 років.

Для тих, хто планує подорож до країн Європейського Союз слід пам’ятати, що безвіз поширюється лише на власників біометричних паспортів; передбачає короткотермінове перебування в 30 європейських країнах до 90 днів протягом 180 днів; при перетині кордону слід мати при собі документи, які підтверджують мету поїздки, наявність місця проживання/бронювання готелю, достатніх фінансових засобів (не менше 50 євро на добу), зворотний квиток, поліс медичного страхування; для більш тривалого часу перебування в ЄС – необхідно оформити візу; безвіз не дає права на оформлення дозволів на проживання, працевлаштування або навчання в ЄС; порушення терміну перебування в ЄС тягне за собою подальшу заборону в’їзду.

Джерело: сайт Херсонської обласної державної адміністрації